Sport Mediaset - Lautaro dà ragione a Conte: le dichiarazioni

Lautaro Martinez si è espresso sul blackout nerazzurro nei minuti finali di Sassuolo-Inter: il centravanti argentino dà ragione a Conte focalizzandosi già sulla prossima sfida. Parole che suonano come una strigliata nei confronti dei compagni che a detta dell'attaccante non si sarebbero concentrati a sufficienza nei minuti conclusivi della sfida.



Ecco quanto dichiarato ai microfoni di Sport Mediaset:



“Siamo un po’ delusi perché sappiamo che negli ultimi 20 minuti non ci siamo comportati bene, quindi dobbiamo lavorare per far sì che non succeda di nuovo. La verità è che eravamo avanti 4-1 ed è finita 4-3 e abbiamo terminato soffrendo: dobbiamo migliorare in questo. Se Conte era arrabbiato? Sì sì, ovviamente: e ha tutte le ragioni”.