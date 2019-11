Sport Mediaset - L'Inter ritrova tre pedine per la Champions. Sorride Conte

L'Inter recupera tre giocatori in vista della sfida con il Borussia Dortmund: questa la notizia riportata da "Sport Mediaset" nell'edizione odierna, che sottolinea come Asamoah, Sensi e D'Ambrosio siano pronti per la sfida del Signal Iduna Park.



Antonio Conte può sorridere alla vigilia dell'incontro con i gialloneri allenati da Lucien Favre, consapevole di avere a disposizione tre profili fondamentali per il suo scacchiere tattico.



Una vittoria significherebbe passaggio ipotecato agli ottavi di finale della Champions, si attende conferma dalla conferenza stampa del tecnico salentino fissata questo pomeriggio.