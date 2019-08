Sport - Conte ha fatto il suo nome: servono 50 milioni, il giocatore apre

Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, Antonio Conte avrebbe chiesto espressamente Ivan Rakitic per il centrocampo dell'Inter. Il croato è a conoscenza dell’interesse del club nerazzurro da mesi visto che la stessa Inter avrebbe illustrato al giocatore il progetto per tentare di convincerlo.

La dirigenza nerazzurra ha aspettato la chiusura del mercato inglese per far sì che il prezzo del giocatore, con meno acquirenti in circolazione, non diventasse più alto anche se la richiesta dei blaugrana è di almeno 50 milioni di euro. Il giocatore è ritenuto importante e un’eventuale cessione sarebbe accettata solo per un’offerta monstre per Rakitic che ha un contratto fino al 2021.

PSG DIFFICILE – Il Barça, ad oggi, reputa più probabile un’opzione PSG per l’ex Siviglia, magari come contropartita per arrivare a Neymar. Già un anno fa il PSG aveva offerto 90 milioni al Barça e 10 annui al giocatore trovando un doppio no a bloccare la trattativa. Qualora l’affare con il PSG non dovesse andare in porto, l’Inter potrebbe avanzare un’offerta al Barcellona per il croato.