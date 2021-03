Sponsor, due piste: trattativa con un marchio USA e uno anglosassone

Stando al Corriere dello Sport, l'Inter segue una doppia pista per il nuovo sponsor: in Cina se ne occupa il presidente Steven Zhang, sfruttando i canali privilegiati di Suning con le aziende in Asia, mentre a Milano i dirigenti interisti stanno trattando con un paio di gruppi, uno americano e uno anglosassone, per provare a chiudere un accordo in poche settimane.

L'obiettivo del club è trovare un accordo da 25-30 milioni all'anno, decisamente più vantaggioso di quello attuale con Pirelli che, almeno come sponsor principale, chiuderà la collaborazione che durava dal '95 e che in tutto ha portato nelle casse nerazzurre 234 milioni più quelli che arriveranno per l'anno corrente.

Nelle scorse settimane si era parlato di Evergrande o uno dei brand satelliti, ma, complice il governo cinese, questo interesse appare sfumato. Una spinta alle trattative, è quello che si augurano in società, si spera lo dia anche il nuovo logo che sarà presentato domani, scrive il Corriere.