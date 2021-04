Sponsor di maglia, addio Pirelli. Ecco chi è ora in pole

Un nuovo sponsor di maglia per l'Inter. Dopo lo storico matrimonio con Pirelli, destinato a concludersi dopo oltre vent'anni, sarebbero in corso approcci decisi per trovare un nuovo partner.

Per il Corriere dello Sport, la pista calda è Samsung. Con Suning che punta a 30-35 milioni di euro, contrariamente ai 20 che percepiva dal vecchio sponsor.

Sebbene, Samsung abbia smentito accordi, il meeting - per le indiscrezioni del quotidiano, riportate da tuttomercatoweb - c'è già stato: il primo passo verso la firma.