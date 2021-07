Spinazzola, parole amare verso l'Inter: "Mi hanno dato dello zoppo"

Inter, circa un anno e mezzo fa, ossia nel gennaio del 2020, i nerazzurri avevano imbastito una trattativa, che prevedeva uno scambio, con la Roma. Nella capitale sarebbe tornato Matteo Politano, dopo essere emerso proprio dalla Primavera del club capitolino. Il percorso inverso invece avrebbe dovuto farlo Leonardo Spinazzola, che sarebbe stato il rinforzo di Conte per l'out di sinistra.

Al momento delle visite mediche però emerso qualcosa che non convinse la dirigenza nerazzurra, e l'affare saltò. Politano venne ceduto al Napoli, mentre le'sterno sinistro rimase alla Roma, dove continuò il suo percorso fatto di grandi prestazioni alternate a problemi fisici. L'ultimo infortunio è arrivato nel corso degli europei, dopo che aveva sfoderato ottime prestazioni, che lo avevano fatto risultare per due volte miglior giocatore della partita.Il giocatore è tornato a parlare, sulle pagine de Il Romanista di quanto accaduto nel corso di quella sessione invernale di calciomercato, non nascondendo il suo dispiacere.

"La trattativa fallita per andare all'Inter? Sì, mi ha ferito sentirmi dare dello zoppo, da quell'episodio ho trovato tutta la forza del mondo per riprendermi e per dimostrare a tutti quello che sono. Ora niente mi fa più paura. Sono molto più tranquillo dal punto di vista mentale. Faccio il lavoro più bello del mondo, ho una splendida famiglia e stiamo bene. Che cosa potrei chiedere di più?".