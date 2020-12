Spinazzola:" Dico grazie per il mio mancato passaggio all'Inter"

Dopo lo scambio saltato la scorsa stagione tra Inter e Roma e che vedeva coinvolti Politano per i nerazzurri e Spinazzola per i giallorossi, l'esterno dei capitolini, oggi migliore in campo nella larga vittoria per 5-1 in casa del Bologna, è tornato su quella trattativa saltata.

"Da gennaio, anche in alcune interviste, ho ringraziato per il mio mancato passaggio all'Inter, perchè mi ha dato una carica ulteriore" - ha detto Spinazzola ai microfoni di Sky Sport - " Oggi ho cambiato vari aspetti del mio fisico: ho cambiato dentista, faccio più esercizi, domani farò rinforzo muscolare e posturale. Ho cambiato tutto e oggi, ancora, al 90' non sono stanco e posso andare".

Ancora una punzecchiatura nei confronti dell'Inter, da parte di Spinazzola, che adesso sembra aver trovato il suo ambiente naturale per esprimersi al meglio.