Spezia, Italiano: “Giornata no. Contro l'Inter bisognerà sbagliare il meno possibile”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, al termine della sfida persa contro il Bologna per 4-1, ha commentato la gara disputata dai suoi giocatori, proiettandonsi verso la prossima sfida di campionato contro l'Inter.

Le sue parole: “La squadra non deve affrontare le partite con questo atteggiamento a sette giornate dalla fine, dobbiamo cercare di essere diversi da ciò che siamo stati oggi. E' stata una gara negativa e troppi errori l'hanno condizionata. Una giornata così ci può stare, prendiamone atto perché non voglio drammi o arrabbiarmi più di tanto: mercoledì si rigioca e dobbiamo sbagliare il meno possibile.”

L'allenatore dei bianconeri liguri poi si è proiettato sulla sfida in programma mercoledì contro la capolista: “Ora affrontiamo la prima in classifica e dobbiamo farlo con un atteggiamento diverso. Contro di loro dovremo preparare bene da domani tutte le strategie da fare per metterli in difficoltà. Abbiamo già passato momenti negativi quest'anno, ma siamo sempre riusciti a ripartire. L'unica cosa che conta è arrivare alla fine sbagliando meno possibile. Abbiamo un vantaggio da gestire e dobbiamo mantenerlo fino alla fine”. A riportarlo Calciomercato.com.