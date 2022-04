Spezia Inter, vittoria e gol come a dicembre: è accaduto due volte

La squadra di Simone Inzaghi ha vinto la seconda partita di fila in trasferta. Questa volta a suon di gol, come a dicembre in due occasioni

E' un'Inter formato trasferta quella di Simone Inzaghi. Contro lo Spezia di Thiago Motta sono arrivati tre punti fondamentali nella corsa scudetto. Marcelo Brozzovic, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez hanno siglato le reti del successo, l'ennesimo lontano da Milano. L'Inter è tornata a segnare tanti gol fuori casa. Larga vittoria, come non si vedeva da dicembre 2021. Ed è successo due volte: prima a Roma, poi a Salerno. Dal 3-0 ai giallorossi il 4 dicembre 2021, al 5-0 ai granata il 17 dicembre 2021. Sono passati quasi quattro mesi dall'ultimo successo esterno con almeno tre reti realizzate. In trasferta, continua la serie positiva dei nerazzurri. L'unica sconfitta risale al 16 ottobre 2021, 3-1 in casa della Lazio. Da quel pomeriggio, un filotto di 11 risultati utili di fila, con 6 vittorie e 5 pareggi. Ed ora, le ultime trasferte della stagione, quelle decisive per lo Scudetto: Bologna, Udine e Cagliari.