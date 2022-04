Spezia-Inter, Thiago Motta lancia la sfida ai nerazzurri: le parole

Spezia-Inter, Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match in programma venerdì alla 19:00 al Picco.

Sfida senza ombra di dubbio dal sapore speciale per l’italobrasiliano che affronterà la sua ex squadra. Ecco di seguito le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com: “Vivrò questa partita in maniera bellissima. Il mio periodo all’Inter da giocatore l’ho sfruttato al massimo, ma oggi sono l’allenatore dello Spezia e do il mio massimo per portare questo club più in alto possibile. Vivo le emozioni e le esperienze al massimo, ogni giorno devo ringraziare perché ho la fortuna di stare allo Spezia”.

Lo Spezia sta facendo un ottimo campionato e sembra ormai vicinissimo all’obiettivo salvezza. Thiago Motta avverte i nerazzurri che nonostante la spensieratezza dovuta dalla posizione in classifica affronterà il match nello stesso modo in cui ha giocato con le altre, sottolineando che di fronte questa volta c’è una squadra che si sta giocando lo scudetto ed è campione in carica. Lo Spezia, assicura, sarà il massimo con grande rispetto e se la giocherà.

L’Inter sembra essere uscita da un periodo complicato collezionando due vittorie di fila contro Juventus ed Hellas Verona: “Il problema lo abbiamo avuto anche noi. Che sia l’Inter o lo Spezia, i problemi li hanno tutti. I momenti più difficili li abbiamo tutti, sia che si giochi il nostro campionato che si giochi lo scudetto. Con la vittoria sulla Juventus, l’Inter ha avuto un morale importante per il loro obiettivo finale. Noi aspetteremo la migliore Inter possibile, vedendo le ultime partite sono in forma e ci aspettiamo questo. Saremo al nostro massimo per affrontarli”.