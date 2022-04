Spezia-Inter, probabili formazioni: esordio per Gosens, dubbio in attacco

Spezia-Inter, quasi tutto pronto al Picco per il match che darà inizio alla trentatreesima giornata di Serie A.

A poche ore dal fischio d’inizio Simone Inzaghi sarebbe ancora alle prese con gli ultimi dubbi di formazione. Il tecnico dovrebbe optare per un leggero turnover per preservare qualche titolarissimo in vista della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Come riportato da Sport Mediaset il principale dubbio sarebbe in attacco tra chi schierare tra Dzeko e Lautaro Martinez al fianco di Joaquin Correa. Sulla fascia sinistra ci sarà l’esordio da titolare per Gosens mentre a destra dovrebbe esserci Darmian al posto di Dumfries. A centrocampo, invece, dovrebbe essere confermato il solito trio composto da Brozovic, Barella e Calhanoglu. Davanti ad Handanovic ci saranno D’Ambrosio con Skriniar e Bastoni.

Thiago Motta scenderà in campo con il 4-3-3 con Kiwior affiancato da Maggiore e Bastoni. In porta Provedel con Erlic e Nicolau coppia centrale di difesa, sulle fasce Reca e Amian. Doppio ballottaggio in attacco tra Manaj-Nzola al centro del reparto e Verde-Agudelo sulla corsia destra, a sinistra invece ci sarà Gyasi.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lautaro Martinez.