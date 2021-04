Spezia-Inter, probabili formazioni: diversi dubbi per entrambi i mister

Domani sera alle 20.45 si sfideranno Spezia e Inter allo Stadio 'Alberto Picco', match valido per la 32esima giornata. Entrambi gli allenatori delle rispettive squadre arrivano alla sfida ancora con qualche dubbio.

Stando a quanto riporta SOS Fanta, gli uomini di Italiano scenderanno in campo con Ferrer, in vantaggio su Vignali, Ismajili, Chabot, favorito su Terzi, e Marchizza in difesa. A centrocampo saranno confermati Ricci e Maggiore, sarà invece ballottaggio tra Pobega e Sena, con il primo leggermente in vantaggio. Davanti potrebbe riposare Verde: favoriti Farias e Gyasi sulle fasce, con Piccoli in vantaggio su Galbinov. Out Eric, Nzola e Bastoni. La probabile formazione:

SPEZIA (4-3-3) - Provedel; Ferrer, Ismajili, Chabot, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Farias, Piccoli, Gyasi.

Secondo Fantacalcio.it, nella formazione di mister Conte potrebbero esserci due possibili cambi: sulla fascia sinistra potrebbe esserci Perisic al posto di Darmian, mentre in attacco dovrebbe essere schierato Sanchez per Lautaro Martinez. Ancora out Kolarov e Vidal. La probabile formazione:

INTER (3-5-2) - Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez.