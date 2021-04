Spezia-Inter probabili formazioni: Conte valuta due cambi rispetto a Napoli

Questa sera alle 20:45 andrà in scena allo Stadio Picco il match Spezia-Inter, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A. I nerazzurri sono reduci dal pareggio contro il Napoli che ha interrotto una striscia di undici vittorie di fila. I liguri, invece, vengono dalla sconfitta esterna contro il Bologna e sono a caccia di punti per blindare la salvezza.

Come riportato da SportMediaset, Italiano dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3 con il tridente offensivo Gyasi-Piccoli-Farias. In mediana Ricci con Pobega e Maggiore ai suoi lati. In difesa dovrebbero essere riconfermato Ferrer e Marchizza sulle fasce, mentre al centro ci saranno Ismajli e Terzi.

Nerazzurri in campo con il solito 3-5-2, ma ci dovrebbero essere alcune novità rispetto all’ undici sceso in campo con il Napoli. La prima è quella di Perisic al posto di Darmian e la seconda Sanchez al posto di Lautaro al fianco di Lukaku. Per il resto confermato il trio Bastoni-De Vrij-Skriniar davanti ad Handanovic. Hakimi sulla fascia destra, Brozovic in cabina di regia e Barella ed Eriksen in mezzo al campo.