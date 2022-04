Spezia-Inter, per Thiago Motta partita speciale. L'ex del triplete vuole stupire

Spezia – Inter, per Thiago Motta non sarà una partita qualsiasi.

Quella che alle 19 andrà in scena al Picco di La Spezia sarà una partita cruciale per le sorti del campionato. Lo Spezia cercherà punti per rafforzare la sua distanza dalle ultime tre in classifica, mentre i nerazzurri sono chiamati a dare continuità alle ultime due vittorie che li hanno rilanciati nella piena lotta scudetto (qui la probabile formazione di Inzaghi)

Oltre ai punti in gioco ci saranno anche le emozioni a farla da padrone per quanto riguarda il tecnico dei liguri Thiago Motta, uno degli indimenticabili autori del leggendario triplete nerazzurro. Nella conferenza stampa prepartita l’ex centrocampista brasiliano, naturalizzato italiano, ha confermato che giocare contro l’Inter ha per lui un sapore speciale. Thiago Motta ha ricordato come il periodo all’Inter sia stato fondamentale per la sua carriera e lo ricorda come un periodo vissuto al massimo, ricco di emozioni. Le stesse che sta mettendo anche alla guida dei liguri che sta incredibilmente guidando ad una salvezza che a un certo punto della stagione sembrava quasi impossibile.

In maglia nerazzurra Thiago Motta ha collezionato 83 presenze ufficiali, realizzando 12 gol e vincendo 6 titoli: uno scudetto, una Champions, un Mondiale per Club, due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.



Sempre in conferenza stampa, come riportato da SkySport, l’allenatore spezzino ha dichiarato di voler mostrare tutto il suo carattere anche nella partita di oggi, dicendo che i suoi affronteranno con rispetto l'Inter campione d’Italia, ma che ce la metteranno tutta per giocarsela fino in fondo come già fatto con le altre big del campionato.

Per i ragazzi di Inzaghi sicuramente non sarà una passeggiata.