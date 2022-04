Spezia-Inter, le ufficiali: Inzaghi sorprende in attacco e su Perisic

L'Inter arriva a La Spezia per la sfida contro il grande ex Thiago Motta. Per Inzaghi qualche cambio di formazione e la conferma inaspettata di Perisic.

L'Inter si presenta al Picco per la sfida contro lo Spezia, con l'obiettivo di issarsi momentaneamente a +1 sui cugini del Milan. Inzaghi effettua qualche rotazione nel terzetto difensivo e dà spazio a Correa lì davanti, in coppia con Dzeko. Confermato, a sorpresa, Ivan Perisic sulla corsia di sinistra. Le ufficiali: Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau, Reca; Maggiore, Kiwior; Bastoni, Kovalenko, Manaj; Gyasi. Allenatore: Thiago Motta. Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.