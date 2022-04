Spezia-Inter: le probabili scelte di Mister Simone Inzaghi

Spezia-Inter, le probabili di Simone Inzaghi.

Dopo una striscia di risultati negativa, l'Inter di Simone Inzaghi è ritornata alla vittoria grazie alle vittorie contro la Juventus ed Hellas Verona. Nella 32esima giornata di Serie A, l'Inter dovrà affrontare lo Spezia dell'ex Thiago Motta, una sfida molto importante per il campionato dell'Inter: i 3 punti permetterebbero ai nerazzurri di continuare a sognare la vittoria del campionato.

D'altro canto lo Spezia sta lottando per la retrocessione e i 3 punti potrebbero dare maggiore sicurezza a Thiago Motta.

Nel match contro lo Spezia, dopo aver scontato il turno di squalifica, ritornerà il Toro Lautaro Martinez e farà coppia in attacco con Edin Dzeko. Sulle fasce sono pronti Denzel Dumfries e Ivan Perisic, ma occhio ad una possibile sorpresa con l'esordio da titolare di Robin Gosens: con Ivan Perisic diffidato, Simone Inzaghi potrebbe dare un turno di riposo al croato. Il trio di centrocampo sarà Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu. In difesa le condizioni di Stefan De Vrij sembrano non preoccupare ed è pronto a prendere le redini della difesa insieme ad Alessandro Bastoni e Milan Skriniar. Il guardiano della porta nerazzurra sarà il solito Samir Handanovic.

Probabile formazione.

Inter (3-5-2): Samir Handanovic; Milan Skriniar, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu, Ivan Perisic; Edin Dzeko, Lautaro Martinez.