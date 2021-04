Spezia-Inter, le probabili: Italiano cambia, Sanchez cerca spazio

Vincere il match in trasferta contro lo Spezia per compiere un altro passo in ottica scudetto. È questo l'obiettivo dell’Inter che nel turno infrasettimanale non può permettersi di mancare di nuovo i tre punti dopo l'unico raccolto al "Diego Armando Maradona".

Proprio per questo motivo Conte non vuole cali di concentrazione ed è indirizzato a confermare quasi in toto la squadra che ha pareggiato a Napoli. Unico cambio previsto sarà sulle fasce: se da una parte Hakimi sarà titolare, sul versante opposto ecco il ritorno di Perisic in luogo di Darmian. Davanti, accanto a Lukaku ballottaggio Lautaro-Sanchez con il cileno leggermente favorito.

Italiano rispolvera Marchizza a sinistra, Pobega in lizza per una maglia con Estevez, mentre Piccoli potrebbe scalzare Nzola da prima punta.

SPEZIA (4-3-3): Provedel, Ferrer, Ismajli, Erlic, Marchizza, Estevez, Ricci, Maggiore, Gyasi, Piccoli, Farias. Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. Allenatore: Antonio Conte.