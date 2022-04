Spezia-Inter, Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi: chi gioca domani

Spezia-Inter, Inzaghi prova a sciogliere gli ultimi dubbi.

La squadra nerazzurra sta preparando in queste ore la partita di domani sera contro lo Spezia dell'ex centrocampista interista Thiago Motta, oggi sulla panchina dei liguri. Per battere lo Spezia, Simone Inzaghi, sta osservando attentamente gli uomini a sua disposizione, la loro condizione fisica e quella inerente a possibili squalifiche per i casi di diffida. Proprio per questo, entro domani, verranno sciolti gli ultimi dubbi di formazione e si deciderà all'ultimo chi far giocare da titolare e chi mettere in panchina.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, infatti, in porta sarà ovviamente riconfermato il capitano Samir Handanovic, mentre i tre dietro dovrebbero essere Danilo D'Ambrosio, Milan Skriniar e Federico Dimarco, con de Vrij che si accomoderà in panchina per recuperare al meglio in vista del derby di Coppa Italia, così come Bastoni a rischio squalifica per la partita contro la Roma. In mezzo, c'è il ballottaggio tra Darmian e Dumfries, con il primo che potrebbe spuntarla all'ultimo, mentre sulla sinistra ci sarà Gosens a far rifiatare Perisic, mentre i tre centrali saranno i titolari.

In avanti, infine, Lautaro tornerà al suo posto da titolare dopo aver scontato la squalifica, mentre la sua spalla sarà il connazionale Correa che la spunta ancora su Alexis Sanchez. Dzeko riposerà per la Coppa Italia. Ci vorrà la stessa Inter vista a San Siro contro il Verona, in un campo molto complicato e contro una squadra che sta dimostrando un grande valore e che all'andata ha messo in difficoltà i nerazzurri. Vincere, vorrebbe dire ottenere tre punti fondamentali per la lotta scudetto che, a questo punto, volge alle battute finali.