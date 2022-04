Spezia-Inter, Inzaghi prepara due formazioni: le probabili per venerdì

Spezia-Inter, Simone Inzaghi prepara la sfida contro la squadra di Thiago Motta.

Dopo le due vittorie fondamentali contro la Juventus prima, per 0-1, e contro il Verona, per 2-0, la squadra nerazzurra si prepara per l'anticipo di venerdì contro la squadra ligure che diventa molto importante in ottica scudetto, dal momento che gli uomini di Inzaghi hanno recuperato quattro punti in due partite nei confronti della capolista Milan. E a proposito di Milan, il tecnico interista sta preparando due formazioni anche in ottica derby di Coppa Italia, in cui l'obiettivo principale è quello di accedere alla finale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, venerdì, in difesa, de Vrij dovrebbe rimanere in panchina per recupertare in vista della partita contro i rossoneri ed al suo posto dovrebbe esserci Danilo D'Ambrosio insieme a Skriniar e Dimarco. In mezzo, Gosens dovrebbe sostituire Perisic, che giocherebbe contro il Milan, mentre nell'altra fascia Dumfries è in ballottaggio con Darmian. Chi gioca a La Spezia non giocherà in Coppa Italia. Confermati i tre centrocampisti Barella, Brozovic e Calhanoglu. In avanti, riposerà Dzeko, con il ritorno di Lautaro dalla squalifica, e Correa, al momento in vantaggio sul Tucu Correa.

Vedremo quali uomini sceglierà Simone Inzaghi e quali indicazioni arriveranno dalla partita di La Spezia, che oggi è quella più importante perchè deve portare in maniera assoluta i tre punti in classifica per puntare ancora al secondo scudetto consecutivo che vorrebbe dire seconda stella. Solo dopo si penserà al ritorno del derby di Coppa Italia contro il Milan, con i nerazzurri che dovranno vendicare la sconfitta in campionato, soprattutto per come è arrivata, dopo tre quarti di partita fatta di dominio.