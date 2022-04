Spezia-Inter 1-3: tre punti fondamentali per la squadra di Inzaghi

94' - L'arbitro fischia la fine della partita

93' - Saaaaancheeeeeez! Palla lunga per Lautaro che serve il cileno. 3-1 e partita chiusa

92' - Occasione Inter! Perisic recupera palla, ma calcia sull'esterno della rete

90' - Assegnati quattro minuti di recupero

88' - Gol dello Spezia! Maggiore carica il destro dal limite dell'area e la palla si insacca all'incrocio dei pali

85' - Ammonito Nikolaou

80' - Esce un dolorante Bastoni ed entra de Vrij

76' - Occasione Inter! Lancio per Lautaro che di tacco libera Sanchez il cui tiro è parato da Provedel

74' - Doppio cambio Inter: escono Calhanoglu e Dumfries ed entrano Vidal e Darmian

72' - Lautaroooooooo! Perisic la mette in mezzo ed il Toro la tocca quanto basta per metterla in rete

71' - Occasione Inter! Dopo un batti e ribatti da angolo, Lautaro calcia col destro e palla a centimetri dal palo

70' - Esce Nzola ed entra Antiste per lo Spezia

68' - Occasione clamorosa per l'Inter! Perisic mette in mezzo per Dumfries che da due passi manda altissimo

58' - Escono Dzeko e Correa per Lautaro e Sanchez. Escono Bastoni e Manaj ed entrano Verde e Nzola

53' - Occasione Inter! Palla in profondità per Dzeko che fa sponda per Barella. Il centrocampista con un gran gioco di gambe si libera, ma calcia fuori

50' - Occasione Spezia! Bastoni mette in mezzo in area, ma nessuno riesce ad arrivare sul pallone

48' - Occasione clamorosa per l'Inter! Calhanoglu la mette in mezzo e Perisic tutto solo la liscia, anticipando anche Dzeko

47' - Occasione Spezia! Da calcio d'angolo, Erlic colpisce di testa e la palla va fuori di un soffio. Dominio Spezia

46' - Subito occasione Spezia! Agudelo semina il panico in area, ma Skirniar lo ferma. Poi Manaj calcia debolmente

45' - Riparte la partita al Picco con Agudelo al posto di Kovalenko

Partita molto complicata per la squadra di Simone Inzaghi contro uno Spezia ben messo in campo e tatticamente quasi perfetto, attento indietro e pericoloso davanti. Alla fine un gran gol di Brozovic, grazie ad una grande assistenza di D'Ambrosio risolve il primo tempo. Ma l'Inter, nella ripresa, dovrà aumentare i giri del motore, perchè ha dimostrato che se accelera può causare pericoli alla difesa di Thiago Motta.

47' - Fine primo tempo allo stadio Picco

46' - Occasione Inter! Ripartenza nerazzurra con lo scambio Correa-Barella-Dumfries. L'olandese calcia debolmente verso Provedel

45' - Due minuti di recupero

38' - Occasione Inter! Perisic sfonda centralmente e serve Correa la cui conclusione è rimpallata due volte dalla difesa dello Spezia

36' - Primo cambio per lo Spezia: esce l'infortunato Reca ed entra Salva Ferrer

30' - Broooozooooviiiiiic! Il croato scambia con D'Ambrosio in posizione avanzata che fa da sponda per lo stesso Brozovic che col sinistro insacca all'incrocio

27' - Occasione Inter! Correa ha un bello spunto e passa a Calhanoglu che tira alto

26' - Occasione Spezia! Dopo l'angolo, Gyasi mette in mezzo e Kovalenko è anticipato all'ultimo da Brozovic. Dominio dei liguri

19' - Occasione Inter! Calhanoglu servito sulla trequarti, prova il destro e palla che non esce di molto

9' - Ammonito Simone Bastoni

5' - Occasione Spezia! Gyasi lanciato in profondità, Perisic liscia e salva sullo spezzino

1' - Inizia la partita allo stadio Picco

Spezia-Inter, ancora pochi istanti per la partita del Picco.

Alle ore 19 andrà in scena il primo anticipo di Serie A tra la squadra di Thiago Motta e quella di Simone Inzaghi. Una sfida molto interessante tra i padroni di casa che hanno ipotecato la salvezza grazie agli ultimi ottimi risultati e che si stanno rivelando una delle sorprese di questo campionato e i nerazzurri che sono alla ricerca dei tre punti per poter proseguire l'avvincente lotta scudetto e per presentarsi al meglio al derby di Coppa Italia contro il Milan per cercare di raggiungere la finale. Vedremo come gli uomini di Inzaghi approcceranno la partita, quel che è certo è che lo Spezia non regalerà nulla e vorrà raggiungere in maniera matematica la salvezza.

Intanto, di seguito, le scelte dei due allenatori:

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Gyasi, Kovalenko, Bastoni; Manaj.

All. Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko.

All. Simone Inzaghi.