Spezia-Inter 1-1, pagelle: Hakimi il migliore, Handa che fai?

Proprio quando il Milan perde e l'Inter avrebbe potuto diminuire i punti che la separano allo scudetto, la squadra nerazzurra non riesce ad andare oltre l'1-1 contro lo Spezia, dopo una partita a due facce in cui anche la sfortuna ci ha messo del suo. Ma era una partita da vincere e un'occasione sprecata. Ora la partita molto difficile contro il Verona di Juric.

Ecco i voti dei nerazzurri:

HANDANOVIC, 4: Secondo errore consecutivo per il portiere sloveno che, dopo un periodo più che positivo, stavolta compromette il risultato.

SKRINIAR, 6: Farias lo mette in difficoltà nel primo tempo, poi trova le misure anche lui. Crescere con il crescere della squadra.

DE VRIJ, 6: A inizio partita soffre un po’ la fisicità di Piccoli, ma poi riesce a trovare le misure adeguate. Aiuta Skriniar in copertura.

BASTONI, 6: Non soffre granchè, ma potrebbe fare di più in fase di impostazione dato che sbaglia palle non da lui.

HAKIMI, 7: Il migliore in campo per l’Inter. Salta sempre l’uomo, trova sempre la giocata utile e sforna l’assist per il pareggio. L’uomo in più sia tecnicamente che tatticamente.

BARELLA, 6: Sempre braccato da Maggiore che gli togli il fiato in fase di impostazione, poi col passare del tempo è sempre il solito generoso.

BROZOVIC, 5,5: Nel primo tempo sbaglia anche più di quello che potrebbe. Nel secondo Maggiore e Ricci gli danno più libertà e cresce, ma prosegue il momento no.

ERIKSEN, 6: Nel primo tempo è l’unica fonte di gioco, poi cala nella ripresa.

(SANCHEZ, 5,5: Dovrebbe essere il più fresco, ma spreca una marea di palloni).

PERISIC, 6: Nel primo tempo punge a targhe alterne e ha il merito di trovare il gol. Nel secondo non scende praticamente in campo e, infatti, Conte lo cambia.

(YOUNG, sv)

LUKAKU, 5: Oggi in giornata no. Non riesce a dare molto né a livello tecnico, né da quello fisico. Sbaglia un gol clamoroso a tu per tu con Provedel che lo ipnotizza. Terzi lo annulla completamente.

LAUTARO, 6,5: Oggi, in avanti, fa tutto lui, rifinitura e finalizzazione. Troverebbe anche la rete che gli viene annullata per centimetri oltre la linea. Colpisce un palo con una giocata fantastica.

All. CONTE, 6: Lo Spezia riesce a contenere tutte le trame in fase di impostazione, chiudendo gli uomini chiave. Lui riesce a far crescere la squadra con grazie a degli scambi di posizione che creano spazi invitanti, ma la squadra non riesce ad approfittarne, impattando sul secondo 1-1 di fila.