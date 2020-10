Spento, opaco, distratto. Inter, questo Perisic oggi è un problema

Il pareggio di oggi contro la Lazio, ha tutta l’aria di essere stato, per l’Inter, un’occasione persa più che un punto guadagnato. Questo perché con un po’ più di attenzione sotto porta e di continuità nella cattiveria agonistica, la vittoria sarebbe stata a portata di mano. Di sicuro non è alla terza giornata che si fanno i processi, mancano ancora tantissime partite da poter vincere, ma di sicuro il match contro gli uomini di Simone Inzaghi ha dato delle altre – ed ulteriori – indicazioni di campo.

Ivan Perisic, ad esempio. L’esterno croato anche oggi ha ricevuto la fiducia di Antonio Conte dal primo minuto, ma ancora una volta la prestazione non è stata all’altezza. Anonimo, compassato, senza quegli spunti che lo avevano portato a giocare da titolare, con il Bayern, nella fase decisiva della Champions League. Eppure avrebbe tutte le qualità e le caratteristiche necessarie per poter rappresentare una vera e propria spina nel fianco per gli avversari. Nella partita di oggi non solo ha sofferto in fase difensiva le accelerazioni di Lazzari, ma nell’occasione del gol ha completamente perso di vista Milinkovic-Savic che ha potuto colpire di testa senza problemi.

Come detto, non è di sicuro il momento dei processi, soprattutto perché non c’è stata una sconfitta. Gli impegni saranno tanti e ci sarà spazio per tutti. Ma è ora di dimostrare di non essere il vecchio Perisic discontinuo e diventare un elemento decisivo per questa squadra.