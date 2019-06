Spalletti torna a parlare dell'Inter, risposta netta sulla scelta di Conte

Sollevato dall'incarico qualche settimana fa senza alcun rancòre (a dimostrarlo sono i messaggi di stima reciproci postati sui social sia dal tecnico di Certaldo sia dai componenti del club), Luciano Spalletti è tornato a parlare di Inter.

L'ex tecnico nerazzurro, ha spaziato parlando della sua esperienza a Milano arrivando a parlare anche del nuovo allenatore, Antonio Conte. Queste le sue parole:

"Sono onorato di aver avuto la possibilità di allenare l'Inter. Terrò dentro di me caramente tutte le storie che abbiamo vissuto insieme. Anno sabbatico? Non posso rispondere. Conte? Chi va a costruire sceglie persone per ruoli importanti".