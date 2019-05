Spalletti si sfoga in conferenza: "Poi non ti presenti come i viscidi"

Luciano Spalletti ha avuto modo di chiarire e di sfogarsi con i giornalisti in conferenza stampa, al termine di Inter Empoli. Il rapporto con loro non è mai stato idilliaco, per questo motivo il tecnico toscano ha deciso di "togliersi qualche sassolino" e di dire le cose come stanno secondo il suo punto di vista. Come è solito fare, non le manda certo a dire:

"Tu puoi scrivere quello che ti pare e poi non ti presenti in conferenza, come i viscidi. Il campionato è finito, diciamoci le cose!"