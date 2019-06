Spalletti, l'arbitro Mazzoleni rivela un retroscena a sorpresa sul tecnico

Che Luciano Spalletti sia sempre stato un tipo dalle mille sorprese lo abbiamo sempre saputo. Questa volta, a svelare un comportamento "particolare" del tecnico di Certaldo ci ha pensato Paolo Silvio Mazzoleni.

Il noto arbitro italiano, che ha dovuto lasciare il campo per limiti di età, ha voluto parlare di un episodio accaduto quest'anno al termine di una sfida a San Siro dove arbitrò l'Inter di Spalletti. Questo il retroscena raccontato dal fischietto in esclusiva per L'Eco di Bergamo:

“Quest’anno a fine gara sto lasciando San Siro dopo aver diretto l’Inter, passo davanti al loro spogliatoio e sulla porta, era aperta, campeggia una mia foto con scritto ‘è tosto, è spigoloso’. Incrocio Pane, è nello staff di Spalletti, gli chiedo spiegazioni e lui mi dice: ‘Il mister lo fa sempre, per spiegare ai giocatori chi è l’arbitro’. L’ho sentita una medaglia al merito: tosto e spigoloso".