Spalletti Inter, offerta importante dall’Arabia Saudita per il tecnico toscano

Dopo un anno e mezzo lontano dai campi di calcio, Luciano Spalletti potrebbe già entro i prossimi giorni tornare ad allenare. Il tecnico di Certaldo è ancora sotto contratto con l’Inter nel 2021 e come riportato dall’emittente Sport 24 Tv potrebbe ricominciare da subito dall’Arabia Saudita.

L’ex tecnico nerazzurro sarebbe in corsa per la panchina dell’Al Nassr, che per convincerlo sarebbe pronta ad offrirgli un contratto milionario. Il club arabo, infatti, ha deciso di esonerare il tecnico portoghese Rui Vitoria dopo un deludente avvio di campionato e vorrebbe puntare tutto su Luciano Spalletti.

La squadra ha perso le prime due giornate di campionato, contro Al Fateh e Al Taawon ed è stata eliminata nei primi di ottobre in semifinale della Champions League asiatica. Non sarà facile convincere Luciano Spalletti a firmare, perché prima di andare in un nuovo club dovrà necessariamente trovate l'intesa anche con l'Inter per la risoluzione anticipata dell'attuale contratto. In attesa di una risposta del tecnico italiano, la panchina dell’Al Nassr sarà momentaneamente affidata ad Elaine Horvart.