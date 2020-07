Spalletti Inter, il tecnico vuole terminare il contratto. No alla Fiorentina

Negli ultimi giorni si è spesso parlato di un ritorno in panchina per Luciano Spalletti dopo l’esperienza con l’Inter. Il tecnico di Certaldo, attualmente libero, ha un contratto coi nerazzurri fino al 2021 e sarebbe finito nel mirino di alcuni club di Seria A, specialmente in quello della Fiorentina.

I Viola potrebbero non confermare Iachini per la prossima stagione e avrebbero individuato in Spalletti il profilo ideale per provare a tornare nelle zone alte della classifica. Se il tecnico dovesse decidere di accettare la panchina della Fiorentina, i nerazzurri risparmierebbero circa 9 milioni di euro lordi, ma la sua intenzione sembrerebbe quella di terminare il contratto.

Quest'oggi è intervenuto sul’argomento l’agnte Vincenzo Morabito, che in un intervista rilasciata a Radio Bruno Toscana ha allontanato il nome di Luciano Spalletti dalla panchina della Fiorentina: "Non credo alle voci su Spalletti: io lo adoro, è un toscano puro, ma sta combattendo la sua battaglia con l’Inter. Vuole terminare il contratto. Daniele De Rossi sarebbe una soluzione azzardata, perché non ha mai allenato, e alla Fiorentina serve un allenatore. Se non piace lo stile di Beppe Iachini, ci può essere un Marco Giampaolo, un Eusebio Di Francesco, ma non vedo altre soluzioni in giro".