Spalletti, il suo ringraziamento ai tifosi è commovente

Non deve essere stato facile per Luciano Spalletti gestire le emozioni delle ultime ore. La perdita del fratello malato e, in contemporanea, l’annuncio della separazione dall’Inter. Sui social si sono moltiplicati i messaggi di tifosi che salutano il mister toscano, riconoscendogli grande serietà e uno smisurato senso di appartenenza ai colori nerazzurri. In tanti hanno ricordato le occasioni, soprattutto negli ultimi mesi, in cui Spalletti si è fatto carico anche di responsabilità che sarebbero state di altre componenti della società.

A tutti questi tifosi, il mister toscano ha ricolto oggi un toccante ringraziamento con un post da poco pubblicato su Instagram. “Non è vero che spesso sono stato l'unico a metterci la faccia, perché voi ci siete sempre stati! Tifosi forti.....destini forti. Grazie delle 2.530.311 emozioni.... #senzatregua @inter”