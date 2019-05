Spalletti, al funerale del fratello presente il DS interista Ausilio e non solo

E' stata una settimana di gioie e dolori per Spalletti. Dopo la qualificazione in Champions League raggiunta con l'Inter, l'ormai ex tecnico interista ha rivolto l'ultimo saluto al fratello Marcello, prematuramente scomparso.

Alla cerimonia funebre, celebrata ieri nella chiesa di San Jacopo di Avane, hanno partecipato molti amici del tecnico di Certaldo, tra cui il Direttore Sportivo interista Ausilio. A riguardo, Tuttosport stamane ha scritto:

"C’erano il ds dell’Inter Ausilio e una grande rappresentanza dell’Empoli che battendolo domenica scorsa a San Siro Spalletti ha spedito in Serie B. Ma gli amici veri non ti voltano mai le spalle: c’erano il presidente Corsi, il tecnico Andreazzoli, ex giocatori del club azzurro, Di Natale, Galante, Dainelli".