Spalletti a Sportmediaset: il tecnico parla in vista dell'ultima gara

La pesante sconfitta del San Paolo di ieri sera all'Inter può costare molto caro. Di questo ne è consapevole Luciano Spalletti, che esattamente un anno dopo si ritrova a doversi giocare l'accesso in Champions League all'ultima giornata.

Non vincere contro l'Empoli, significherebbe rischiare di rimanere fuori dalle prime quattro classificate dopo aver mantenuto stabilmente quelle posizioni sin dall'inizio dell'anno. Sulla partita contro i toscani, Spalletti ha detto:

“Giocarci tutto all’ultima gara? Un po’ destino lo è per come sono andati gli ultimi risultati, ma è giusto: se non riesci a vincere una delle partite che abbiamo pareggiato, anche meritando, le cose si possono ingarbugliare".