Spal Inter probabili formazioni, Ranocchia può far rifiatare De Vrij

Sarà una sfida tutt'altro che semplice quella di questa sera al Paolo Mazza contro la Spal per l'Inter. I ferraresi nonostante siano ultimi non sembrano intenzionati a regalare nulla, e di questo Antonio Conte ne è consapevole.

In difesa il tecnico originario di Lecce, dopo le ultime uscite positive, farà rifiatare Diego Godìn e Stefan De Vrij (quest'ultimo a vantaggio di Andrea Ranocchia). In mezzo al campo l'acciaccato Nicolò Barella lascerà ancora spazio a Roberto Gagliardini. Infine, complici alcune noie muscolari, Romelu Lukaku siederà in panchina con il rientro che dovrebbe essere fissato contro la Roma.

Questa la probabile formazione secondo Sky Sport: 3-4-1-2 Handanovic, Skriniar, Ranocchia, Bastoni, Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi, Eriksen, Sanchez, Lautaro.