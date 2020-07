Spal Inter, probabili formazioni: Lukaku ancora out, chance per Eriksen

L’Inter torna in campo domani alle 21.45 contro la SPALultima in classifica per la trentatreesima giornata di campionato. I nerazzurri sono obbligati a vincere per portarsi nuovamente al secondo posto e superare l’Atalanta. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Antonio Conte dovrebbe rinunciare ancora a Romelu Lukaku. Il belga non ha ancora smaltito del tutto la botta alla coscia rimediata nel match contro il Verona e potrebbe essere nuovamente escluso per precauzione. La speranza del tecnico salentino è quella di riaverlo pienamente a disposizione per il big match di domenica sera contro la Roma.

Domani i nerazzurri dovrebbero scendere in campo con il 3-4-1-2 con Sanchez e Lautaro coppia d’attacco. Scelte quasi obbligate in mediana con Brozovic e Gagliardini titolari. Sulla trequarti dovrebbe giocare dal 1’ dopo due panchine consecutive Eriksen. Sulla fascia desta Candreva, mentre a sinistra Biraghi concederà un turno di riposo a Young. In difesa al posto dello squalificato Godin ci sarà Skriniar, a completare il reparto De Vrij e Bastoni.

Gigi Di Biagio dovrebbe schierare un 3-5-2 con Letica tra i pali, trio difensivo composto da Cionek, Vicari e Bonifazi. Sulla destra D'Alessandro con uno tra Sala e Reca. In mediana Valdifiori con Dabo e Missiroli ai suoi lati. La coppia d'attacco sarà Cerii e Petagna.