Spal battuta 2-1, quinto successo di fila: Inter prima in classifica!

Missione compiuta. Dopo il pareggio della Juventus in casa contro il Sassuolo, l'Inter non sbaglia contro la Spal, vince 2-1 e passa al primo posto in classifica. Grande primo tempo della squadra di Antonio Conte che chiude avanti di due reti con la doppietta messa a segno da Lautaro Martinez al 16° e 41°. Un destro all'angolino e un colpo di testa su cross di Antonio Candreva le due reti dell'attaccante argentino.

Ad inizio ripresa è Valoti al 50° a riaprire il match con un'azione personale e il destro vincente all'angolo basso alla destra di Handanovic. L'Inter crea, fallisce una facile occasione con Lautaro e Berisha nega la rete sempre al centravanti argentino e a Vecino. La Spal sbaglia il gol del pari con Tomovic che liscia da ottima posizione, il finale di partita vede l'Inter controllare senza rischiare nulla e porta a casa il quinto successo consecutivo in campionato.

Con questa vittoria i nerazzurri scavalcano in classifica la Juventus e tornano al primo posto in classifica con 37 punti.