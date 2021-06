Spagna-Croazia 5-3, la partita di Brozovic: imbrigliato dalla Spagna

Una partita pazza. I quarti di finale dell'Europeo ci hanno regalato, probabilmente, il match più emozionante visto fino ad oggi e cioè la sfida tra la Spagna e la Croazia, terminata 5-3, dopo i tempi supplementari, per le furie rosse, con le reti di Sarabia, Azpilicueta, Ferran Torres, Morata e Oyarzabal per gli spagnoli e di Orsic, Pasalic e autogol di Pedri per i croati.

Vista l'indisponibilità di Ivan Perisic, causa Covid, l'unico nerazzurro sceso in campo oggi è stato Marcelo Brozovic, autore di una partita non troppo brillante. Imbrigliato dai tre centrocampisti della Spagna, l'interista non è riuscito a schermare gli attacchi dei suoi avversari e a dettare i tempi in cabina di regia.

Finisce qui, dunque, l'Europeo del numero 77 nerazzurro, che in verità, nel corso del torneo, non è riuscito a fare vedere le qualità a cui ci aveva abituato, complice due anni in cui ha giocato sempre senza fermarsi viste le vicessitudini dovute al Covid-19. Stasera, l'altro ottavo, sarà quello tra la Francia e la Svizzera.