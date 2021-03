Southgate: "Non ci sono tanti numeri 9 d'èlite oggi. Lukaku lo è"

Alla vigilia della partita contro la Polonia, il ct della nazionale inglese, Gareth Southgate, ha parlato dei grandi numeri 9 presenti in giro per l'Europa, in cui comprende il 'suo' Harry Kane ed anche un interista.

Ecco le sue parole: "Non ci sono molti numeri nove d'élite al mondo in questo momento. Lukaku, ovviamente, è uno di questi, così come i due ragazzi di cui stiamo parlando (Kane e Lewandowski ndr); suppongo che lo sia stato anche Aguero".

Il ct inglese ha, poi, aggiunto: "Non c'è abbondanza, ci sono molti più attaccanti intercambiabili che possono giocare come centravanti o esterni ed essere comunque devastanti. Penso a Mbappé, che può muoversi da 9 ma è altrettanto efficace se copre più campo".