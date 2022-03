Sosta nazionali, ecco cosa chiederà l'Inter a Lautaro Martinez

Sosta nazionali, problema per l'Inter.

Con la concentrazione rivolta ai prossimi impegni di campionato e Champions League contro Salernitana, Liverpool, Torino e Fiorentina, l'Inter e Beppe Marotta stanno pensando alla prossima sosta delle nazionali che si terrà a fine marzo: secondo la Gazzetta.it, l'Inter chiederà a Lautaro Martinez di non andare a giocare in Nazionale. La richiesta sarà fatta, considerando che l'Argentina è già qualificata ai Mondiali grazie ad un gol di Lautaro Martinez e dopo la ripresa l'Inter dovrà affrontare in campionato la Juventus.

Il 26 marzo l'Albiceleste affronterà il Venezuela mentre il 30 marzo affronterà l'Ecuador. Le pre-convocazioni non sono ancora uscite ma l'Inter cercherà di non far convocare Lautaro Martinez, cercando di farlo riposare ad appiano in vista della trasferta di Torino. La decisione finale spetterà a Lautaro e all'Afa (Federcalcio Argentina).

Situazione completamente diversa per gli altri sudamericani: i Cileni Arturo Vidal e Alexis Sanchez e l'Uruguaiano Matias Vecino si giocheranno l'accesso ai Mondiali nelle ultime 2 partite. Passeranno le prime 4 mentre la 5 giocherà un playoff: attualmente l'Uruguay occupa il 4° posto mentre il Cile il 6° posto.

L'Inter spera nel buon senso di Lautaro Martinez, considerando che la squadra di Simone Inzaghi soffre molto la partita dopo la sosta delle Nazionali: dopo il rientro di settembre l'Inter pareggia 2-2 contro la Sampdoria, ad Ottobre la sconfitta per 3-1 contro la Lazio, a novembre l'unico rientro positivo con la vittoria per 3-2 contro il Napoli mentre nell'ultima sosta di febbraio la sconfitta del Derby che ha dato inizio alla piccola crisi realizzativa in casa nerazzurra.