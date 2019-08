Sorteggi Champions League - Le possibili avversarie dell'Inter

In serata, alle ore 18:00, a Montecarlo andranno in scena i sorteggi per la fase a gironi della prossima Champions League.

L'Inter ritorna a disputare la Champions League dopo l'eliminazione ai gironi dello scorso anno. Nell'edizione precedente i nerazzurri ebbero un girone molto complicato, composto da Barcellona, Tottenham e PSV. Anche quest'anno, essendo in terza fascia, il sorteggio potrebbe rivelarsi in salita. La squadra di Antonio Conte potrà incontrare tutte le squadre di prima seconda e quarta fascia, fatta eccezione delle tre italiane (Juventus, Napoli ed Atalanta). Alle ore 18.00, a Montecarlo, sono in calendario i sorteggi per la fase a gironi della Uefa Champions League (seguili con noi in diretta sul nostro sito). Prima fascia: Liverpool, Chelsea, Barcellona, Juventus, Manchester City, Bayern MOnaco, PSG, Zenit Seconda fascia: Borussia Dortmund, Real Madrid, Atletico Madrid, Shakhtar, Napoli, Tottenham, Benfica, Ajax Terza fascia: Bayer Leverkusen, Inter, Olympiakos, Valencia, Dinamo Zagabria, RB Salisburgo, Lione, Bruges Quarta fascia: Lokomotiv Mosca, Genk, Lipsia, Galatasaray, Stella Rossa, Atalanta, Lille, Slavia Praga