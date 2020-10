Sorteggi Champions League, Florenzi: “L’Inter è la squadra da evitare”

Oggi pomeriggio alle 17:00 andranno in scena a Nyon i sorteggi della fase a gironi della prossima Champions League. L’Inter si trova in terza fascia e rischierebbe di capitare nuovamente in un girone complicato.

Una delle squadre che potrebbero affrontare i nerazzurri è il Paris Saint-Germain dell’ex Icardi, finalista della scorsa edizione e in prima fascia. Sull’argomento è intervenuto in conferenza stampa Alessandro Florenzi, acquistato in prestito in estate dal club transalpino, che ha dichiarato di voler evitare di pescare l’Inter. Ecco di seguito le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com

“Inter? Direi che sono loro la squadra da evitare. Hanno fatto un'ottima campagna acquisti e vogliono vincere. L'Atalanta è stata brillante la scorsa stagione, è una squadra molto aggressiva che gioca molto in uno contro uno. Ha messo in difficoltà le squadre italiane ma anche il Psg. Il loro allenatore ha fatto un ottimo lavoro, è una squadra molto aggressiva e fisica. La Lazio ha fatto un ottimo campionato e può contare su Ciro Immobile che ha vinto la Scarpa d'Oro. Ma l'Inter ha davvero un'ottima squadra".