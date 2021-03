Sorrentino: "Inter, può essere l'anno dello scudetto"

"L'Inter non ha le coppe da un po’, ha un alcuni punti di vantaggio: può essere l’anno dello scudetto". Lo ha dichiarato Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo Verona, intervistato in esclusiva da Tuttosport.

I nerazzurri, potenzialmente a +10 sul Milan secondo, hanno seminato anche la Juventus, che dovrebbe pensare guardare le inseguitrici negli specchietti, secondo l'ex numero uno:

"Derby della Mole? La Juve arriva da periodo un po’ così, il Torino idem anche se la cura Nicola si è fatta sentire. Tutte e due hanno da perderci. Il Torino ha una classifica critica, la Juventus pensa ancora all’Inter ma deve stare attenta anche alla zona Champions League".