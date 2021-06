Sorpresa Thohir. L'ex presidente: "Tornare all'Inter? Tentazione c'è"

Dichiarazioni a sorpresa di Erick Thohir. L'ex presidente nerazzurro, intervistato dallo Youtuber Deddy Corbuzier, ha svelato le sue intenzioni.

Riferimento alla possibilità di tornare. Thohir ha risposto così: "La tentazione c’è, soprattutto da quando l’Inter ha vinto il campionato. La tentazione c’è di acquistarla di nuovo, soprattutto da quando Conte è andato via. Penso che oggi tutto sia difficile, la pandemia è ancora in corso", il pensiero che calcioefinanza riprende in questi minuti dal media indonesiano Republika.

Thohir aveva rilevato l'Inter da Moratti, prima di cedere a sua volta la società a Suning.