Sorpresa Hakimi, la bomba dell'agente: "Lui a Napoli? Perché no"

Alejandro Camano, tra gli agenti di Hakimi, ha parlato del futuro del suo assistito: "Hakimi si trova bene all’Inter con Conte, che è un grandissimo allenatore: il suo gioco esalta Achraf e credo che risulterà molto migliorato con questa esperienza nerazzurra".

A Radio Kiss Kiss, nel virgolettato ripreso da tuttomercatoweb, il procuratore ha - però - aperto ad uno scenario futuro, lanciando la bomba: "Hakimi a Napoli? Perché no. Il Napoli per me è la squadra del cuore, come lo è per tutti gli argentini. Ci ha giocato il più grande di tutti, Maradona, e quindi non escludiamo niente per il futuro".