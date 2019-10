Solskjaer spiega l'addio di Lukaku al Manchester United: le parole

Ole Solskjaer torna sulla cessione di Lukaku all'Inter: il tecnico dei Red Devils non si pente della scelta e spiega i motivi.



Ecco le parole dell'allenatore riportate dal tabloid inglese Mirror:



"Con la testa, Romelu non era con il gruppo. È stata una mia decisione e posso dire di averla fatta felicemente. Capita di avere giocatori con un grande potenziale, ma come in questo caso la testa di Romelu non era qui con noi per lavorare da attaccante del gruppo. Ho molto rispetto per Romelu, ma il suo tempo qui da noi era finito“.