Solskjaer perdona Lukaku: il caso sul post del belga sui social è rientrato

Qualche giorno fa, Romelu Lukaku è stato al centro di vari dibattiti a causa di un post su Twitter che non è affatto piaciuto al tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer.

Il belga infatti, aveva postato i risultati dei test di velocità dove figurava al secondo posto. Un modo sarcastico per rispondere a chi lo accusa di essere fuori forma. Solskjaer però, che dal canto suo voleva che tali risultati rimanessero top secret, in conferenza stampa post-Milan ha fatto rientrare il caso dichiarando:

"Il post sui social? Ho parlato con lui per indicargli il giusto modo di comportarsi. Per me il caso chiuso. Sono state settimane molto positive e ne abbiamo un’altra da preparare, speriamo di portare i nostri propositi in campionato".