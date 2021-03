Solo proprietari stranieri nel futuro dell'Inter: zero interesse dagli imprenditori italiani

Continua a tenere banco in casa Inter il futuro a livello societario del club, con Suning che da tempo è in contatto con possibili nuovi investitori pronti a subentrare. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calcio&Finanza però, tra questi investitori non c'è nessuno di origine italiana.

Pare infatti che una banca d'investimento internazionale, nelle scorse settimane, abbia sondato il terreno per constatare il possibile interesse degli industriali nostrani verso un ingresso nel mondo Inter. Il responso è stato totalmente negativo: nessun imprenditore italiano, compresi quelli di fede nerazzurra, sembra disposto ad investire nel calcio.

Il futuro del club dunque sarà ancora una volta in mani straniere, con un occhio di riguardo verso i fondi d'investimento, che ad oggi risultano essere i maggiori interessati al club nerazzurro.