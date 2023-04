di Redazione, pubblicato il: 07/04/2023

(Inter) Il Sole 24 Ore torna a parlare della possibile cessione del club nerazzurro. Due giorni orsono era stato l’ex Presidente Ernesto Pellegrini a parlare di una possibile cordata italiana. Per Carlo Festa le cose stanno diversamente. Si torna a parlare di Investcorp, il fondo che lo scorso anno si era mosso con decisone per trattare l’acquisto del Milan.

Dopo la cessione a Redbird le acque si erano calmate. Solo oggi si scopre il fondo medio orientale avrebbe studiato il dossier Inter fino allo scorso dicembre. L’ipotesi sarebbe quella del fondo a capo di una cordata di investitori tutti provenienti dal Bahrain

Investcorp vanta patrimoni gestiti per oltre 40 miliardi di euro e si è già affacciato in Italia dove ha sviluppato rapporti con Gucci e Riva. Secondo alcuni osservatori il fondo potrebbe rinnovare il suo interesse per il calcio italiano, quello nerazzurro è un brand decaduto ma tuttora di grande prestigio internazionale.

Una cosa balza agli occhi, queste indiscrezioni sul possibile cambio di proprietà dell’Inter escono puntualmente alla vigilia di partite fondamentali o periodi densi di impegni decisivi per il raggiungimento di determinati obbiettivi. Viene da chiedersi se si tratti solo coincidenze o se ci sia qualcos’altro dietro.