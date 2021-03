Sognando Materazzi: Bastoni sulle orme di Matrix. Ci sono delle analogie

C'è senza dubbio lo zampino di Antonio Conte dietro l'ottimo lavoro svolto negli ultimi due anni da Alessandro Bastoni. Più forte della concorrenza, talentuoso, Bastoni ha vinto la sua sfida.

Ad inizio 2019, quando l'Inter iniziò ad assicurarsi Diego Godìn, difensore esperto di caratura internazionale, si pensava che ciò potesse rallentare il "lancio" del classe '99.

Dal canto suo però, il tecnico di Lecce ha sempre creduto nelle potenzialità di Bastoni e le 64 presenze in nerazzurro dell'ex Atalanta ne sono la prova lampante.

Il destino di Bastoni potrebbe essere ora molto simile a quello di Marco Materazzi, difensore che per 10 anni ha vestito la maglia dell'Inter e con la quale ha vinto quasi tutto quello che c'era da vincere.

Con Matrix il n°95 condivide la preferenza nel calciare la palla con il piede sinistro e il "vizio" di far partire l'azione da dietro. In tutto ciò, una considerazione: Materazzi ha collezionato 276 presenze in 10 anni. Bastoni, come già anticipato, ne vanta già 64 in appena due anni. Se dovesse continuare con questo ritmo, potrebbe addirittura scavalcare uno dei calciatori che i sostenitori nerazzurri ricordano con più affetto.