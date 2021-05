Sneijder: “Tutti noi del 2010 seguiamo sempre l'Inter. Scudetto meritato”

Dopo 11 anni, da quando i nerazzurri riuscirono nell'impresa di vincere Champions, Campionato e Coppa Italia, l'Inter è tornata a sedersi sul tetto d'Italia conquistando il suo 19esimo scudetto storico. A parlarne oggi ai microfoni di gianlucadimarzio.com è uno dei protagonisti del famoso Triplete, ovvero Wesley Sneijder.

Ecco le sue parole: “Seguo sempre l'Inter. Se mi aspettavo che vincessero il campionato? Certo, hanno una squadra fortissima, con dei giocatori di grande qualità. Hanno meritato il titolo”.

L'ex centrocampista nerazzurro ha proseguito parlando dei festeggiamenti per lo scudetto e del giocatore che lo ha impressionato di più: “Abbiamo un gruppo WhatsApp con i compagni del 2010. Abbiamo festeggiato anche noi questo scudetto. Chi mi ha impressionato di più? Lukaku. Devo essere onesto: non credevo facesse così tanto bene, ma è la vittoria della squadra”.

Sneijder infine ha parlato dei nerazzurri in ottica Champions: “Vincere la Champions è difficilissimo. Vincere uno scudetto è una cosa, la Champions è un’altra. Basti vedere la Juventus: loro la Champions non l’hanno mai vinta in questi ultimi anni, eppure hanno messo in bacheca nove scudetti di fila”.