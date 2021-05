Sneijder: "Mou e Conte diversi. L'Inter del Triplete più forte di questa"

Intervistato in esclusiva dai colleghi del Daily Mail, Wesley Sneijder, protagonista del Triplete del 2010, ha parlato così delle differenze tra José Mourinho e Antonio Conte:

"Mourinho è unico, lo conosco molto bene. Non li paragonerei, sono entrambi molto forti e diversi tra loro. Ora l'Inter dovrà provare a vincere in Europa per non finire come la Juve, che ha vinto soltanto in Italia senza riuscire a centrare il Triplete come noi nel 2010".

L'Inter di oggi, però, non è ancora al livello di quella che riuscì a trionfare in Champions League un decennio fa: "Hanno meritato lo Scudetto, ma molti top player non sono al livello di quelli che avevo io in squadra", ha aggiunto l'ex numero dieci nerazzurro.