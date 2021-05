Sneijder: “L’Inter non ha bisogno di Wijnaldum, ecco chi prenderei”

Nel corso dell’intervista al Daily Mail, Wesley Sneijder ha elogiato Christian Eriksen e dato anche un consiglio di mercato alla sua ex squadra. L’ex trequartista ha parlato in particolare dei suoi connazionali Georginio Wijnaldum e Memphis Depay, entrambi in scadenza di contratto e alla ricerca di un nuovo club per la prossima stagione:

"Christian Eriksen ha cambiato la squadra in meglio e sono contento per lui perché all'inizio ha faticato e come me veniva da un altro top club europeo. Chi prenderei tra Depay e Wijnaldum? Comprerei sicuramente Depay perché non c'è un giocatore del genere in Italia, mentre per Wijnaldum l'Inter non ha problemi in rosa avendo Eriksen e Vidal. Depay non è molto ambito, ma è un top player che starebbe bene con Lautaro Martinez e Lukaku: sarebbe un ottimo acquisto perché è un free agent. Wijnaldum è un buon giocatore, Depay per me è un ottimo giocatore".