(SM) Zapata-Inter, pronto il rilancio. Gli agenti del colombiano attesi in Italia

Entra nel vivo il mercato dell'Inter. Dopo l’acquisto di Edin Dzeko, i nerazzurri sarebbero pronta a chiudere anche per un altro attaccante per completare il reparto offensivo. I nomi sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero sostanzialmente tre: Duvan Zapata dell’Atalanta, Joaquin Correa della Lazio e Lorenzo Insigne del Napoli ma attenzione anche a Luka Jovic, in uscita dal Real Madrid dopo il prestito all’Eintracht Francoforte.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’obiettivo principale sarebbe Duvan Zapata, ma restano comunque vive anche le altre piste. I nerazzurri avrebbero già fatto un tentativo per il colombiano nelle scorse settimane e ora sarebbero pronti a tentare l’affondo decisivo. L’Atalanta, però, non sembrerebbero intenzionata a cederlo perché non ha ancora trovato il suo eventuale sostituto e quindi non vorrebbe privarsi dell’attaccante a pochi giorni dal termine del calciomercato, fissato il prossimo 31 agosto.

L’Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta da 30 milioni di euro più bonus per provare a convincere i bergamaschi. Tra l'Inter e Zapata ci sarebbe già un accordo di massima per l’ingaggio: tre milioni di euro a stagione più bonus. Nei prossimi giorni sono attesi in Italia anche gli agenti del giocatore che incontreranno entrambi i club per provare a sbloccare l’affare.